Чтобы дата 31 июля прошла счастливо, запомните обычаи и верования этого дня.

31 июля 2025 - интересная дата для украинцев со множеством народных обычаев. В мире сегодня чествуют несколько профессий, а ещё о том, какой сегодня праздник, могут знать поклонники литературы. Верующие могут в эту дату молиться о благополучии близких.

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Какой сегодня праздник в мире

Всемирно знаменитыми именинниками этой даты являются математик Габриэль Крамер, художник Жан Дюбюффе, актер Луи де Фюнес, актриса Джеральдина Чаплин, актер Уэсли Снайпс, писательница Джоан Роулинг.

Известны такие профессиональные праздники сегодня, как День благодарности спасателям и День рейнджера, то есть эксперта по патрулированию диких территорий и борьбе с браконьерами.

Необычное литературное явление празднуется 31 июля - праздник Гарри Поттера. Согласно книжной саге, именно в эту дату 1980 года родился Мальчик-Который-Выжил. В этот день фанаты поттерианы из всей планеты проводят фестивали и вечеринки в честь любимой книги.

Какой сегодня праздник в Украине

31 июля появились на свет два прославленных украинца - богослов и священник Украинской греко-католической церкви Дионисий Дорожинский и поэт-шестидесятник Николай Холодный.

Ни один праздник сегодня в Украине не отмечается официально.

Какой сегодня праздник церковный

Современный новоюлианский стиль посвящает эту дату памяти святого Евдокима Каппадокиянина. Ранее в старом календаре праздновался сегодня праздник мученика Емилиана.

Какой праздник 31 июля в народе

Наши предки верили в погодные приметы и считали их надежным предсказанием. О сегодняшнем дне есть следующие поговорки:

много ягод на рябине и калине - к сильным морозам зимой;

если пчелы не вылетают с улья, то приближается дождь;

ливень сулит богатый урожай ягод и орехов;

дует сильный ветер - к холодному сентябрю.

Верующие, которые знают, какой сегодня церковный праздник, могут обратиться к святому Евдокиму с молитвой об улучшении отношений в семье. Наши предки считали его покровителей семей и молодоженов, поэтому на эту дату охотно назначали свадьбы.

По давним обычаям принято готовить блюда из сезонных овощей и фруктов. 31 июля нужно приготовить большой пирог с ягодной начинкой, который разделяют между всеми родными.

Что нельзя делать сегодня

Строго запрещено в праздник сегодня переедать, пить алкоголь, ругаться матом, жадничать, отказываться помогать, если к вам обратились. Если так поступить, то и вам в трудной ситуации не помогут.

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