Песков отреагировал на дедлайн, который Трамп поставил Путину для завершения войны в Украине.

В Кремле заявили, что Россия выработала "иммунитет" к западным санкциям. Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа, который требует у России согласиться на завершение войны в Украине в течение 10 дней, сообщает российское ТАСС.

По словам Пескова, российская экономика давно находится под масштабными финансовыми ограничениями, в связи с чем у нее выработался соответствующий "иммунитет".

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан в этом отношении", - высказался пресс-секретарь Кремля.

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Он также добавил, что у Путина продолжают "фиксировать заявления, которые поступают от президента Трампа и других международных представителей".

Новый ультиматум Трампа Путину

Как сообщал ранее УНИАН, 29 июля президент США сделал новое заявление относительно войны в Украине. На этот раз он сократил дедлайн для российского диктатора Путина для достижения прекращения огня в войне. По его словам, теперь у России есть на это 10 дней, и если кремлевский правитель не согласится на эти условия, США введут пошлины. В то же время Трамп признал, что он не знаю, повлияет ли это на Россию, "потому что Путин, очевидно, хочет продолжать войну".

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль пытается заставить Трампа отказаться от дедлайна по Украине. В частности, по их мнению, об этом свидетельствуют заявления Пескова о вероятном ухудшении отношений России и США. При этом в ISW убеждены, что Кремль не заинтересован в переговорах об окончании войны и пытается затянуть ее для получения дополнительных преимуществ на поле боя.

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