Шмыгаль подчеркнул, что ТЦК работают "не для того, чтобы кому-то навредить", а "чтобы наша страна выжила".

В территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) сейчас работают преимущественно люди, которые прошли поле боя. Об этом министр обороны Денис Шмыгаль рассказал в интервью ВВС.

"В ТЦК сегодня военное руководство поставило в большинстве работать людей, которые прошли поле боя. Этому тоже надо отдавать должное. Там работают люди, которые знают - что там их товарищи стоят, что им надо на ротацию, им надо отдохнуть, кому-то полечиться, но линию фронта надо удержать", - пояснил министр.

Он пояснил, что работа ТЦК - "это не для того, чтобы кому-то навредить", а для того, "чтобы наша страна выжила и нация выжила".

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По мнению Шмыгаля, тема ТЦК в Украине стала токсичной "не в последнюю очередь благодаря врагу", который над этим "много работает".

"Вы сейчас видите, что он атакует ТЦК, ищет наиболее социально уязвимые точки. Но токсичность этой темы не означает, что у нас сегодня есть альтернатива. Конечно, надо определенные моменты совершенствовать. Конечно, будем с ТЦК работать", - отметил министр обороны.

Работа ТЦК в Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, мобильные ТЦК могут появиться в Украине. По словам народного депутата Федора Вениславского, такие учреждения имеют право на существование, мол, в законе не предусмотрено, что ТЦК должны находиться в четко определенных местах.

Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что "мобильный" формат работы ТЦК уже работает, и это не о функционировании "на колесах". Он заявил, что каждый руководитель ТЦК "с учетом тех угроз, которые уже появились, сам определяет, где будут размещены те или иные подразделения с точки зрения разнесения его функциональных подразделений". Он подчеркнул, что речь идет не о мобильных с точки зрения передвижения на колесах, а о том, что подразделения ТЦК просто будут менять свое физическое расположение.

Также недавно заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка объяснял, зачем работники ТЦК ходят на массовые мероприятия. По его словам, работники и ТЦК, и центров рекрутинга работают, "выходя на массовые мероприятия - музыкальные фестивали, бизнес-выставки, работа в университетах, на предприятиях", ведь им нужно "привлекать больше людей".

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