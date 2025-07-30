Кровавая, но дешевая российская нефть таки отозвалась Индии экономическими последствиями.

Президент США анонсировал введение 25-процентной пошлины для Индии, начиная с 1 августа. Это должно стать холодным душем для индийского руководства, которое возлагало большие надежды на президентство Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Издание в частности отмечает, что решение Трампа может быть попыткой оказать давление на Индию, чтобы она таки заключила торговое соглашение с США, на чем президент США настаивает с начала апреля. Вместе с тем, если сохранятся высокие тарифы на импорт индийских товаров в США, это будет побуждать бизнес выбирать другие азиатские страны для производственных операций, ослабляя позиции Индии как ведущей альтернативы Китаю.

"Это еще одна проверка реальности для индийских чиновников, которые были в восторге от возвращения господина Трампа в Белый дом", - пишет NYT.

Видео дня

Авторы публикации отмечают, что потепление связей между Вашингтоном и Нью-Дели продолжалось в течение последних двух десятилетий, поскольку США видели в Индии противовес Китаю. Индийское руководство надеялось, что дружеские отношения между премьер-министром Нарендрой Моди и господином Трампом, которые сложились у них во время первой администрации президента США, только улучшатся.

"Но в последние месяцы, среди прочего, угрозы тарифами и осложнения в торговых переговорах охлаждают этот энтузиазм. Индийский национальный конгресс, крупнейшая оппозиционная партия в Индии, назвал объявление о тарифах "катастрофическим провалом внешней политики", - добавляет NYT.

Трамп накажет партнеров России за финансирование войны

Как писал УНИАН, вчера Дональд Трамп заявил о пересмотре ранее установленного дедлайна для окончания войны в Украине. Если в начале июля он дал Путину 50 дней на примирение с Украиной (до 1 сентября), то теперь этот срок сокращен до 10 дней, начиная со вчерашней даты. Когда срок истечет, Россия и ее торговые партнеры получат новые американские санкции.

А позже Трамп сообщил, что вводит с 1 августа 25-процентную пошлину на индийские товары, импортируемые в США. По его словам, это одновременно и реакция на индийские торговые ограничения в отношении американских товаров, и наказание за поддержку российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: