В столкновении погибли пять человек.

В среду, 30 июля, в Словении произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Все они были иностранцами.

Среди жертв – четверо украинок. Об этом сообщает словенское издание Delo.si, ссылаясь на заявление полиции. Отмечается, что авария произошла утром – примерно в 10:30 по местному времени. Инцидент произошел на автодороге вблизи поселения Словенские Коницы, которое расположено ориентировочно в 100 километрах к северу от столицы – Любляны.

По данным полиции, водитель микроавтобуса из Украины, перевозил семь человек, когда из-за неподходящей скорости врезался в заднюю часть грузовика с прицепом. За рулем другого транспортного средства, по предварительным данным, был водитель из России.

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"В столкновении погибли пять человек, по предварительным данным, четверо из них – граждане Украины. Водитель, который вызвал аварию, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка – более серьезные", – говорится в материале.

Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.

ДТП в Украине и мире: другие новости

Несколько дней назад в ДТП погиб народный депутат со Львова от партии "Голос" Ярослав Рущишин, который был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Ранее мы также рассказывали об инциденте в Днепре, где "скорая" врезалась в столб. Тогда погиб один из медицинских работников.

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