По мнению Никонюк, в стране должны больше популяризировать украинский язык.

На время, пока в Украине действует военное положение, стоит официально запретить русскоязычный контент на законодательном уровне, высказала мнение в эфире Новости.Live преподаватель Киевского университета имени Гринченко Екатерина Никонюк.

Она добавила, что последние скандалы указывают на то, что идет "откат" к русскоязычному контенту.

"Когда ты лидер общественного мнения, зарабатываешь на своей аудитории, ты должен взвешенно относиться к тому, что говоришь. Селебрити начинают говорить, что их челюсти не настроены на украинский язык, хотя уже жизнь прожили в Украине", - сказала преподавательница.

Никонюк добавила, что и 30 лет назад украинские звезды, вероятно, имели в школе уроки украинского языка, читали украинскую литературу и находились в украиноязычном окружении.

Поэтому, по ее мнению, снова будоражить общество из-за этого хрупкого вопроса не надо. Должен быть диалог, но, в то же время, должно быть и на законодательном уровне принято решение о запрете русскоязычного контента с пометкой "на время действия военного положения".

Также преподавательница добавила, что большую работу по языковому вопросу должен проводить Минкульт и языковой омбудсмен. Причем, это должно происходить не в виде запретов, а как популяризация украинского языка.

Языковой вопрос в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив высказал мнение, что Украина будет иметь проблемы с РФ до тех пор, пока все украинцы не начнут разговаривать только на украинском языке. По его мнению, это своеобразный потест против всего русского. Марцинкив вспомнил, как чехи прекратили говорить на немецком и перешли на чешский язык.

Также мы писали, что Киевский международный институт социологии провел опрос, который показал, что 58% респондентов против того, чтобы русский язык изучали в школе украинские дети. Также согласно результатам опроса, 63% лиц, предоставивших ответы, дома общаются только на украинском языке.

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