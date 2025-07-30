Министр подчеркнул, что много публично об этом не может рассказывать.

Украина очень близка к тому, чтобы иметь собственную баллистику. Об этом в интервью изданию ВВС-Украина сказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Он, в частности, ответил на вопрос, когда мы увидим украинские баллистические ракеты и регулярное их использование по целям в России.

"Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу", - отметил чиновник.

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Украинская баллистика: что известно

Как сообщал УНИАН, в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ранее состоялись положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан", идет разработка возможности ее массового производства.

Впоследствии директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил, что Украине понадобится по крайней мере несколько месяцев на то, чтобы развернуть полный цикл производства "Сапсанов".

По его мнению, эта ракета сможет преодолевать расстояние в 500 километров. "И, наверное, в свое время дотянется и до Москвы, но лучше, чтобы до важных военных целей - российских заводов. Поэтому должны как можно скорее организовать серийное производство: привлекать для этого средства и государства, и негосударственные", - подчеркнул эксперт.

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