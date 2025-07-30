Киричевский отмечает, что большинство травм и ранений - это следствие сброса боеприпасов с дронов.

Из-за господства беспилотников на поле боя нужно наращивать количество медицинских работников, чтобы лечить наших военнослужащих. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Иван Киричевский, эксперт издания Defence Express.

Он в частности прокомментировал закон, который предусматривает восстановление обязательной офицерской подготовки для студентов-медиков и фармацевтов в университетах.

Он отметил, что ситуация с доминированием беспилотников на поле боя создала ситуацию, когда "никто в мире не понимает, как теперь организовывать медицинское обеспечение". В частности, по его словам, больше не работает принцип "золотого часа", когда за час бойца можно доставить от места ранения до места, где его прооперируют.

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"Сейчас все просто понимают, что обеспечить этот "золотой час" невозможно. В принципе, даже есть вопрос, я так понимаю, как вообще обеспечивать медицинское сопровождение раненых бойцов, особенно в условиях, когда большая часть травм, ранений, - это все-таки сброс боеприпасов с дронов", - сказал Киричевский.

По его словам, мы находимся в ситуации, когда "много людей никогда не будет".

"А их надо будет всегда еще больше, соответственно, готовить еще больше... Если уж говорить о вызовах, которые могло создать господство беспилотников для медицинского обеспечения наших военных на поле боя, то очевидно, нам надо даже чисто механически наращивать то количество медицинских работников, которые могут быть задействованы для обеспечения наших военных. С тем, чтобы качественнее решать те или иные вопросы", - отметил эксперт.

Закон о военной подготовке медиков

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении офицерской подготовки для студентов-медиков.

Этот закон (рег. №13276) предусматривает установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

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