По словам экспертов, россияне будут пытаться избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

Война в Украине, которая в течение нескольких месяцев казалась медленной и мучительной, вновь разразилась с приближением зимы. Конфликт балансирует на пути к непредсказуемой новой фазе.

Об этом говорится в анализе экспертов издания CNN.

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"Это уже третья, четвертая, возможно, пятая война, за которой мы наблюдаем", — отметил Кейр Джайлз, старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии.

За натиском российских ракет последовали устойчивые успехи ВСУ и мощный взрыв на Крымском мосту. Он ударил по психике россиян и дал Украине значительный стратегический импульс, говорят эксперты.

По их словам, с приближением холодных месяцев, которые, вероятно, приведут к замедлению наземных боев, следующие недели войны будут иметь решающее значение. А россияне будут пытаться избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-либо, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало гораздо более правдоподобным", — заявил Джайлз.

Эксперты предполагают, что на фоне последних событий "реакция России, вероятно, будет еще более обостряться".

Так, в четверг, 13 октября, Россия заявила, что начинают эвакуировать жителей оккупированного Херсона, поскольку Украина добивается больших успехов в регионе.

Аналитики пришли к выводу, что успешное наступление ВСУ изменило ход войны и опровергло предположение, выдвинутое прошлым летом на Западе и в России, что, хотя Украина и может стойко защищать территорию, у нее нет возможности захватить ее.

"Россияне играют на свисток — (надеясь) избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", — заявил CNN Самир Пури, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и автор книги "Путь России к войне с Украиной".

"Если они смогут продержаться до Рождества и линия фронта будет выглядеть примерно так, как она есть, это будет огромным успехом для россиян, учитывая, насколько неудачно это было с февраля 2022", - отметили эксперты.

Война в Украине: прогноз

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

На востоке Украины после освобождения Лимана стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что российским оккупационным войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне в Украине. Из-за этого захватчики настойчиво пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и заключенных.

Как рассказал советник ОП Алексей Арестович, сообщения российских пропагандистов о якобы взятии под контроль ряда населенных пунктов на Бахмутском направлении не соответствуют действительности. Это украинские военные довольно успешно провели контратаку.

Издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве сообщало, что успех ВСУ в прорыве российских фронтов породил надежду среди западных правительств и военных экспертов, что война может закончиться уже к Рождеству. Если прогресс Киева сохранится, силы Путина будут вытеснены из Донбасса и обратно в Россию до конца 2022 года.

Военный эксперт Сергей Грабский не соглашается с такими прогнозами и говорит, что активная фаза войны в Украине точно не закончится до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря. В то же время он не исключает, что к Рождеству на какое-то время может снизиться интенсивность боевых действий, однако тяжелые бои продолжатся.

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