Индийские чиновники планируют продолжить переговоры с США о заключении торговой сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа введет пошлины в размере 25% для Индии. Он отметил, что добавит дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России.

Издание Bloomberg пишет, что Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что пошлины в Индии "одни из самых высоких в мире, и у них самые жесткие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран".

"Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство своего военного оборудования у России и являются крупнейшим российским покупателем энергоносителей, наряду с Китаем, в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине. Поэтому с 1 августа Индия будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное", - написал президент США.

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Эти пошлины разрушают надежды Нью-Дели на преференциальный режим по отношению к своим региональным партнерам. Индия одной из первых начала переговоры с Вашингтоном после визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в феврале.

Большую часть этого года правительство Моди занимало примирительную позицию по отношению к Трампу, пересмотрев структуру индийских пошлин и предложив администрации США ряд торговых и иммиграционных уступок. Но в последние недели Нью-Дели перешел к более жесткой позиции, поскольку переговоры зашли в тупик из-за спорных вопросов, как сельское хозяйство.

При этом индийские чиновники планируют продолжить переговоры с США о заключении двусторонней торговой сделки к осени. Стороны уже завершили разработку условий двустороннего пакта в апреле, после встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса с Моди в Нью-Дели. Это первоначальное соглашение определяло рамки торговых переговоров.

США - крупнейший торговый партнер и основной экспортный рынок Индии. В 2024 году объем двусторонней торговли между Нью-Дели и Вашингтоном составил 127,9 миллиарда долларов.

Торговая война США и Индии - главные новости

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины в отношении стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами.

В свою очередь власти Индии пытались избежать огромных пошлин, поэтому согласились увеличить импорт американской нефти и газа, чтобы сократить торговый дисбаланс.

Позже в Нью-Дели предложили ввести пошлины на некоторые американские товары в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюмини.

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