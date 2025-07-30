Катерина Черновол

Россияне атакуют Украину дронами: под массированным ударом и Киев

В столице работает ПВО.

Российские оккупационные войска снова терроризируют Украину дронами. Атака началась вечером 30 июля и продолжается до сих пор.

О движении вражеских беспилотников информируют в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Ударные дроны противника фиксируются в разных областях.

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Обновлено 23:57: В Киеве фиксируют первые последствия вражеской атаки. В Соломенском районе города – на двух локациях падение обломков сбитых дронов.

"По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших", – сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Обновлено 23:52: По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны сейчас фиксируются в следующих областях:

Группы ударных БПЛА на Черниговщине – в направлении Киевской области.

Группа ударных БПЛА на Полтавщине – курс на Киевщину.

Группы ударных БПЛА на севере, в центре и на юге Киевской области – курс западный/юго-западный.

г.Киев – ударные БпЛА в направлении города с юга, севера и востока.

Группа ударных БПЛА в Житомирской области – курс юго-западный.

БпЛА на юге Житомирщины – курсом по Винницкой области.

БпЛА в Винницкой области – курс на Хмельницкую область.

Группа ударных БПЛА в Черкасской области – курс западный.

Группа вражеских БПЛА на востоке Днепропетровщины – курс на Полтавщину.

Группа БпЛА в Кировоградской области – в северном направлении.

БпЛА в Кировоградской области – курс на северный.

БпЛА на юге Николаевщины – в северном направлении.

БПЛА на юге Киевщины – курс на Винницкую область.

Между тем "Николаевский Ванек" заявляет, что по состоянию на 23:49 над Киевом было 10 "Шахедов", еще около 10 летели в направлении столицы с разных направлений.

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Под вражеским ударом находится, в частности, Киев. В столице работают силы ПВО, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В столице продолжается работа ПВО. Вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в 23:18.

В свою очередь, телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщал, что на столицу идут более 20 вражеских беспилотников с разных направлений.

Стоит отметить, что ранее специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что россияне второй день подряд запускают по Украине реактивные "Шахеды".

Атаки РФ по Украине

30 июля российские войска в третий раз за неделю атаковали здание Сумской ОГА дронами. Власти призвали людей не находиться возле админзданий и объектов критической инфраструктуры во время воздушных тревог.

"Россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион. Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки ее уничтожения", – заявили там.

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