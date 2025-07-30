Российские оккупационные войска снова терроризируют Украину дронами. Атака началась вечером 30 июля и продолжается до сих пор.
О движении вражеских беспилотников информируют в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Ударные дроны противника фиксируются в разных областях.
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Обновлено 23:57: В Киеве фиксируют первые последствия вражеской атаки. В Соломенском районе города – на двух локациях падение обломков сбитых дронов.
"По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших", – сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Обновлено 23:52: По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны сейчас фиксируются в следующих областях:
- Группы ударных БПЛА на Черниговщине – в направлении Киевской области.
- Группа ударных БПЛА на Полтавщине – курс на Киевщину.
- Группы ударных БПЛА на севере, в центре и на юге Киевской области – курс западный/юго-западный.
- г.Киев – ударные БпЛА в направлении города с юга, севера и востока.
- Группа ударных БПЛА в Житомирской области – курс юго-западный.
- БпЛА на юге Житомирщины – курсом по Винницкой области.
- БпЛА в Винницкой области – курс на Хмельницкую область.
- Группа ударных БПЛА в Черкасской области – курс западный.
- Группа вражеских БПЛА на востоке Днепропетровщины – курс на Полтавщину.
- Группа БпЛА в Кировоградской области – в северном направлении.
- БпЛА в Кировоградской области – курс на северный.
- БпЛА на юге Николаевщины – в северном направлении.
- БПЛА на юге Киевщины – курс на Винницкую область.
Между тем "Николаевский Ванек" заявляет, что по состоянию на 23:49 над Киевом было 10 "Шахедов", еще около 10 летели в направлении столицы с разных направлений.
Под вражеским ударом находится, в частности, Киев. В столице работают силы ПВО, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В столице продолжается работа ПВО. Вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в 23:18.
В свою очередь, телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщал, что на столицу идут более 20 вражеских беспилотников с разных направлений.
Стоит отметить, что ранее специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что россияне второй день подряд запускают по Украине реактивные "Шахеды".
Атаки РФ по Украине
30 июля российские войска в третий раз за неделю атаковали здание Сумской ОГА дронами. Власти призвали людей не находиться возле админзданий и объектов критической инфраструктуры во время воздушных тревог.
"Россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион. Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки ее уничтожения", – заявили там.