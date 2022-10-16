За прошедшие сутки, 15 октября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на украинской земле еще 300 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери живой силы России в Украине с начала полномасштабного вторжения достигли отметки в 65 тысяч человек.
Россияне вчера также потеряли примерно 49 единиц разнообразной военной техники.
В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 15 октября ориентировочно составили:
💀 личного состава - около 65000 человек ликвидировано (+300 за минувшие сутки),
💀 танков - 2529 (+5 за сутки),
💀 боевых бронированных машин - 5193 (+14),
💀 артиллерийских систем - 1589 (+7),
💀 реактивных систем залпового огня - 365 (+0),
💀 средств противовоздушной обороны - 186 (+0),
💀 самолетов - 268 (+0),
💀 вертолетов - 242 (+0),
💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 1224 (+14),
💀 крылатых ракет - 316 (+0),
💀 кораблей / катеров - 16 (+0),
💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8),
💀 специальной техники - 143 (+1).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Война в Украине
Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.
Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.
Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.
23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".