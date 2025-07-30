По ее словам, 31-го числа и в начале августа несколько будет выравниваться температурный фон, но не сильно.

В ближайшей синоптической перспективе, до 10 дней, каких-то кардинальных изменений, чтобы на Западе была жара такая, как на Юго-Востоке, не ожидается. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Зато на Юго-Востоке продолжает удерживаться, как видим, жаркая погода. Конечно, на несколько дней может быть определенное ослабление, но потом снова возвращаемся к тем показателям, что у них всегда выше +30 градусов, а местами даже выше +35 на некоторых метеостанциях могут фиксировать", - сказала она 24 Каналу.

По ее словам, 31-го числа и в начале августа несколько будет выравниваться температурный фон, но не сильно.

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"Все равно вот такой характер распределения температурного режима по территории Украины будет оставаться. Запад и Север - несколько ниже, а Юг и Восток - более высокие показатели, до сильной жары даже, - спрогнозировала Птуха.

Синоптик утверждает, что после 2 августа на Юго-Восток местами снова может возвращаться сильная жара, но будет определенный перерыв на 2 дня, - чуть ниже +35 градусов.

Она сказала, что высокие температуры до +40 градусов пока не прогнозируются. Птуха добавила:

"В целом какие-то резкие изменения не предвидятся. Будет удерживаться похожий температурный фон, как сейчас. Возможно, только немножко с меньшими контрастами по территории".

Погода в Украине

Июль распрощается с украинцами классической летней погодой. Осадки пройдут лишь на северо-востоке. Столбики термометров в большинстве областей покажут +22°...+29°, на юго-востоке будет +30°...+32° и только в Луганской области задержится сильная жара до +36°.

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