Страны подписали декларацию, которую обнародовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Франция и еще 14 стран подписали декларацию, в которой поддержали признание Палестинского государства. Об этом сообщает The Guardian.

В документе, который опубликовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, говорится, что подписанты "уже признали, выразили или выражают готовность" признать государство Палестина.

Среди подписантов - Франция, Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия и Сан-Марино, которые еще не признали независимость Палестинского государства, а также Исландия, Ирландия, Мальта, Норвегия, Словения и Испания, которые это сделали.

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В заявлении, опубликованном перед завершением трехдневной конференции ООН, посвященной урегулированию израильско-палестинского конфликта, также говорится, что государства "подтвердят свою непоколебимую приверженность видению двухгосударственного урегулирования, где два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ".

Также в документе отмечается "важность объединения сектора Газа с Западным берегом под эгидой Палестинской администрации".

Признание государства Палестина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Палестину на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Это решение вызвало резкую реакцию США и Израиля. В частности, по словам премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, "такой шаг поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного режима, подобно тому, как это произошло в секторе Газа". А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты "решительно отвергают" план Макрона о признании Палестины.

Впоследствии и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия готова признать государственность Палестины, если Израиль не примет меры для облегчения жизни палестинцев. Это тоже может произойти в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Reuters считает, что заявление Стармера отражает углубление изоляции Израиля из-за действий этой страны, которые привели к гуманитарной катастрофе в Газе.

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