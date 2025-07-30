Правительство на заседании 30 июля приняло решение о постановке на воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, это предусматривает автоматическую постановку их на учет, без личного присутствия. Кроме того, был уточнен алгоритм действий учебных заведений и ТЦК и СП в отношении таких категорий женщин, а также усовершенствован механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберіг".

Сейчас нормативный акт об этом еще не появился на сайте Кабмина, и окончательно сказать, как все это будет выглядеть и работать, пока трудно. Однако можем предположить, что речь идет о синхронизации реестров. К примеру, когда по данным из учебных заведений мы знаем, сколько человек получили дипломы как фармацевты, и они автоматически будут учитываться в ЕГРВ "Оберіг".

Потенциально это означает, что к военнообязанным женщинам, так же, как к военнообязанным мужчинам, будут применяться аналогичные нормы по уточнению данных и других критериев.

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И, например, женщины так же, как мужчины, могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил учета.

Что касается пересечения границы, то у нас есть правила, по которым это происходит. И сейчас, во время действия режима военного положения, есть перечень тех категорий граждан, которые, даже будучи военнообязанными, могут это делать. Ограничения на выезд за границу касаются только двух категорий военнообязанных украинок. Речь о тех, кто находится на военной службе по контракту, а также государственных служащих.

Женщины-медики, которые уже стоят на воинском учете, также имеют право на выезд. И, насколько я владею информацией, их никто на границе не проверяет, проблем с выездом у них не было.

Можем ли говорить, что, вслед за медиками и фармацевтами, относительно воинского учета женщин будут приниматься решения по другим специальностям? Трудно сказать. В Украине немало женщин, которые заканчивали военные кафедры и имеют офицерские звания и военные специальности.

Однако сейчас, в первую очередь, существует нехватка медиков, соответственно, "медицинский" критерий пока главный.

Конечно, можно предположить, что кто-то когда-то получил медицинскую специальность в вузе, но по ней не работал. И, чтобы выделять таких лиц, нужен будет какой-то механизм. Но говорить об этом сможем, когда учет хотя бы начнет работать.

Также, когда говорим о постановке на воинский учет украинок с медицинским и фармацевтическим образованием, должны помнить, что речь не идет об изменениях относительно мобилизации женщин. По состоянию на сейчас женщины могут мобилизоваться добровольно.