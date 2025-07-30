Новый министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня мобилизация Украины продолжается по плану.
"Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации", - сказал он в интервью BBC.
По его словам, это очень почетно.
"И даже обидно, что мы часто на это не обращаем внимания. Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация - это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% - это сознательное решение украинцев", - добавил Шмыгаль.
По его словам, СМИ преимущественно показывают лишь отдельные скандальные случаи, тогда как общая ситуация стабильна. Он подчеркнул:
"Уверен, вы понимаете, оно же не просто так в соцсетях раскручивается, подсвечивается. Самые болезненные моменты показываются. Это то, о чем я говорил. Посчитайте сколько этих кадров в соцсетях, и сопоставьте с объемами мобилизации".
Министр уверен, что без мобилизации и работы ТЦК Украина бы эту войну уже давно проиграла.
Мобилизация в Украине
Ранее народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказывал, что мобилизация в Украине соответствует планам Генштаба: ежемесячно в войско привлекается около 30 тысяч человек.
Он подчеркнул, что все механизмы привлечения в ряды вооруженных сил, которые парламентарии позволили проводить через закон, дают свой результат.