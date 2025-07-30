По его словам, СМИ преимущественно показывают лишь отдельные скандальные случаи, тогда как общая ситуация стабильна.

Новый министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня мобилизация Украины продолжается по плану.

"Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации", - сказал он в интервью BBC.

По его словам, это очень почетно.

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"И даже обидно, что мы часто на это не обращаем внимания. Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация - это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% - это сознательное решение украинцев", - добавил Шмыгаль.

По его словам, СМИ преимущественно показывают лишь отдельные скандальные случаи, тогда как общая ситуация стабильна. Он подчеркнул:

"Уверен, вы понимаете, оно же не просто так в соцсетях раскручивается, подсвечивается. Самые болезненные моменты показываются. Это то, о чем я говорил. Посчитайте сколько этих кадров в соцсетях, и сопоставьте с объемами мобилизации".

Министр уверен, что без мобилизации и работы ТЦК Украина бы эту войну уже давно проиграла.

Мобилизация в Украине

Ранее народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказывал, что мобилизация в Украине соответствует планам Генштаба: ежемесячно в войско привлекается около 30 тысяч человек.

Он подчеркнул, что все механизмы привлечения в ряды вооруженных сил, которые парламентарии позволили проводить через закон, дают свой результат.

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