Экс-командующий армией США в Европе убежден, что украинские войска будут продолжать давить на врага и дальше и получать успехи.

Для российских оккупантов условия боевых действий зимой будут сложнее, чем для Вооруженных Сил Украины во время наступления.

Такое мнение высказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе в 2014-2018 годах, генерал в отставке Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо".

"Украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут сложнее, чем для украинских сил, что атакуют. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне, особенно новоприбывшие, недостаточно оснащены, готовы и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинского войска", – подчеркнул Ходжес.

Видео дня

По мнению военного эксперта, украинские войска будут продолжать давить в дальнейшем и получать успехи, но это будет немного медленнее и труднее.

"Погода может вызвать осложнения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной накануне зимы", – отметил Ходжес.

Война в Украине: прогноз

Напомним, по данным экспертов, анализ которых публикует издание CNN, война в Украине снова разразилась с приближением зимы. Конфликт балансирует на пути к непредсказуемой новой фазе. Поэтому следующие несколько недель войны в Украине будут критическими.

Издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве сообщал, что успех ВСУ в прорыве российских фронтов породил надежду среди западных правительств и военных экспертов, что война может закончиться уже к Рождеству. Если прогресс Киева сохранится, силы Путина будут вытеснены из Донбасса и обратно в Россию до конца 2022 года.

Военный эксперт Сергей Грабский не соглашается с такими прогнозами и говорит, что активная фаза войны в Украине точно не закончится к католическому Рождеству, которое празднуется 25 декабря. В то же время он не исключает, что к Рождеству на какое-то время может снизиться интенсивность боевых действий, однако тяжелые бои продолжатся.

Вас также могут заинтересовать новости: