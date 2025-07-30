Изменения на фронте требуют адаптации программ подготовки новичков.

Подготовка новобранцев украинской армии сегодня в большей степени сосредоточена на методах защиты от беспилотников, хотя в начале войны обучение было сосредоточено на том, как выжить под артиллерийским огнем. Об этом пишет Business Insider.

"Вещи кардинально изменились. Одно из главных различий, которое мы видим сегодня, - это распространенность дронов. В 2022 году это был преимущественно артиллерийский огонь. Его было гораздо больше", - рассказал изданию американский инструктор с позывным "Скутер", который обучает бойцов 4-го полка рейнджеров Сил специальных операций Украины.

Как отмечает издание, артиллерия была "богом войны" в первой фазе полномасштабного российского вторжения в Украину. Масштабы артиллерийских дуэлей можно было увидеть на спутниковых снимках поля боя. Однако из-за исчерпания запасов боеприпасов и перехода войны к конфликту на истощение с относительно статичной линией фронта, дроны стали доминирующей угрозой на поле боя. По некоторым оценкам, именно дроны сегодня вызывают около 70% потерь среди солдат по обе стороны линии фронта.

Видео дня

"В 2022 году нас научили использовать местность и сооружения для противодействия артиллерийскому огню. Теперь нам нужно обучать людей мысли, что они постоянно будут мишенями для барражирующего боеприпаса, управляемого человеком-оператором", - сказал "Скутер".

По его словам, теперь украинских спецназовцев учат тому, как сливаться с окружающей средой, чтобы не привлекать внимания вражеских дронщиков, которые постоянно следят за полем боя. Это в частности означает, что каждый блестящий предмет нужно покрасить, удалить или заклеить скотчем, руки и лицо надо покрыть краской.

"Двигайтесь быстро - но не слишком быстро. Не привлекайте лишнего внимания. Человеческий глаз видит движение, форму и цвет - именно в таком порядке. Поэтому двигайтесь осторожно, сливайтесь с окружающей средой", - объясняет инструктор главные принципы.

Также украинских спецназовцев учат бороться с FPV-дронами с помощью их табельного оружия, в частности дробовиков. Но это уже крайняя мера.

"Огонь из стрелкового оружия редко бывает эффективным. Но наш менталитет таков, что если я ничего больше не могу сделать, то что-то - лучше, чем ничего", - добавил "Скутер".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, из-за господства беспилотников на поле боя потребность в боевых медиках значительно возросла. Проблему должен решить новый закон об обязательной офицерской подготовке для студентов-медиков и фармацевтов в университетах.

Также мы рассказывали, почему невозможно полностью исключить российские ракетные удары по учебным центрам ВСУ.

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