Имея более 22 лет опыта авиаперелетов, мужчина говорит, что это место даже его пугает.

В большинство туристических точек мира можно относительно легко попасть самолетом. Однако есть одно место на земле, куда даже опытные пилоты не хотят летать. Об этом сообщает Mirror.

54-летний британец Ричард Уэллс - бывший пилот дальнемагистральных перелетов, который более 22 лет летал по Европе, Азии и Америке, может похвастаться более 10 000 часов, проведенных в воздухе. Он пережил почти все типы полетных сценариев, но даже у него есть свое табу относительно полетов.

"Я летал в горные регионы, на отдаленные острова и сквозь тропические штормы. Но Антарктида? Это другое дело. Погода меняется без предупреждения, в большинстве районов нет надлежащих взлетно-посадочных полос, а если что-то пойдет не так - нет запасного варианта. Это не стоит риска", - сказал он.

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Стоит признать, что ограниченное количество рейсов в Антарктиду все же выполняется. Но эти полеты строго регулируются и зависят от погоды, с частыми задержками и отменами из-за внезапных туманов, сильного ветра и почти нулевой видимости. Коммерческие авиалинии туда не летают вообще: осуществляются только узкоспециализированные чартерные рейсы для военных и научных миссий.

"Нет права на ошибку. Инфраструктура минимальна, и даже опытные экипажи имеют ограниченные возможности, если условия ухудшатся во время полета. Это не то, где я бы рискнул", - отмечает Уэллс.

Однако отсутствие регулярных авиаперелетов не означает, что туристы не посещают Антарктиду. Они прибывают туда в рамках коротких морских круизов. Такие маршруты обязательно сопровождают опытные гиды, морские биологи и команды по ледовой навигации, специально обученные работать в полярных условиях.

Другие рассказы опытных путешественников

Как писал УНИАН, эксперт по путешествиям, который путешествует по миру более 30 лет, назвал пять городов, куда он сам никогда не вернется и не советует другим их посещать. Они либо слишком опасны, либо там просто не на что смотреть.

Также мы приводили рассказ американки, которая была полностью разочарована посещением Колизея в Риме. Хотя сама достопримечательность и является впечатляющим артефактом, насладиться ее созерцанием туристам не дают.

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