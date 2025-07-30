Выплата - поэтапная, большую часть будут выплачивать равными частями в течение 40 месяцев.

Кабинет министров Украины утвердил "Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины".

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства по делам ветеранов Украины, сегодня, 30 июля, правительство приняло решение во исполнение Закона Украины о внесении изменений в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" - в части назначения единовременной денежной помощи.

"Единовременная денежная помощь - это форма государственной поддержки для семей тех, кто отдал жизнь за Украину. Порядок определяет прозрачный, справедливый и понятный механизм предоставления такой помощи", - пояснили в министерстве.

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Так, получателями денежной помощи являются члены семей погибших (умерших) Защитников/Защитниц Украины, а именно добровольцев, которые во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии России против Украины.

Выплаты осуществляются семьям добровольцев, погибших в период: с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года - без уточнения территории гибели; с 26 марта 2022 года - если лицо погибло на территории боевых действий (согласно официальному перечню).

Что касается размера и порядка выплаты, то общая сумма - 15 млн грн на всю семью, выплата - поэтапная: 1/5 - сразу; 4/5 - равными частями в течение 40 месяцев. В сообщении говорится:

"Порядком устанавливается, если семья имеет право на несколько видов помощи - она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, отказавшегося от выплаты, распределяется между другими".

Определен также порядок подачи заявления, в частности: подать можно по почте или по электронной почте; документы можно не дублировать, если информация есть в государственных реестрах, - действует электронное взаимодействие систем.

Кроме того, Порядком определяется механизм верификации информации Минветеранов: проверяет данные; запрашивает информацию о предыдущих выплатах; может заслушать заявителей, свидетелей; принимает решение в течение одного месяца.

Мобилизация в Украине

Как сообщалось, новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня мобилизация Украине продолжается по плану. По его словам, "мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить".

"Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации", - сказал чиновник.

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