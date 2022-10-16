За прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинские военные отбили атаки российских оккупантов на трех направлениях - Краматорском, Бахмутском и Авдеевском.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В частности, атаки отражены в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмут, Марьинка, Победа и Невельское.

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В Генштабе отмечают, что россияне пытаются удержать временно захваченные территории, сдерживать действия Сил обороны на отдельных направлениях, а также вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное обустройство оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения", - говорится в сообщении.

В частности, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане в районах более чем 30 населенных пунктов. В частности это - Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка на Харьковщине; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка - Киевской; Белогорка на Херсонщине и Угледар на Донетчине", - сообщили в Генштабе.

На Северском направлении оккупанты вели обстрелы из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской области. Также использовались ударные БПЛА.

На Слобожанском направлении россияне стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечье, Огирцеве, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двухлетняя.

На Краматорском направлении враг осуществлял обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоегоровка, Роздолевка и Серебрянка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Времевка, Парасковиевка, Пречистовка и Щербаки.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

"В населенном пункте Рубежное Луганской области, прибывшие на усиление группировки военнослужащие из чеченской республики, начали выселять гражданских граждан из частных домов для размещения своих офицеров", - сообщается в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение иранских ударных БпЛА "Shahed -136" с территории Беларуси.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода войны Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт – до 300 тысяч человек.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 15 октября, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Предварительно в британской разведке сообщалось, что оккупанты приблизились к югу от Бахмута.

Как рассказал советник ОП Алексей Арестович, сообщения российских пропагандистов о якобы взятии под контроль ряда населенных пунктов на Бахмутском направлении не соответствуют действительности. Это украинские военные достаточно успешно провели контратаку.

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