Маркоманские войны побудили римлян построить лагеря или гарнизоны в Сотине и Илоке, на территории современной восточной Хорватии.

Археологи нашли в Хорватии остатки 1800-летней сторожевой башни, возведённой римлянами для защиты лимеса - границы Римской империи по Дунаю. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что обнаруженные на месте раскопок римские артефакты, включая военное снаряжение, броши и керамические сосуды, указывают на то, что сторожевая башня была построена в конце II века н.э. и использовалась в III веке н.э..

"Это также период давления на лимес и Маркоманской войны, когда требовалось дополнительно защитить границу по Дунаю", - сообщил Марко Диздар из Института археологии в Загребе, руководитель раскопок.

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Интересно, что во время Маркоманских войн (около 166-180 гг. н. э.) римские солдаты под властью императора Марка Аврелия сражались с несколькими народами, включая германцев-маркоманов, живших к северу от Дуная, и сарматов, кочевого народа с территории современной южной России, который позже распространился в Центральную и Восточную Европу.

Маркоманские войны побудили римлян построить лагеря или гарнизоны в Сотине и Илоке, на территории современной восточной Хорватии. Недавно раскопанная сторожевая башня в деревне Мохово, вероятно, была частью усилий по защите дунайского лимеса. Диздар сказал:

"Сторожевая башня была построена в стратегически важном месте, на одной из переправ через Дунай. С этой позиции обеспечивался отличный визуальный контроль над большой территорией, а также она была естественно защищена с трёх сторон глубокими естественными оврагами".

Ученый заявил, что сторожевая башня, вероятно, имела визуальную связь с соседними сторожевыми башнями, расположенными на расстоянии примерно от 2 до 3 километров.

"Скорее всего, там находилось несколько солдат, которые в случае опасности оповещали соседние сторожевые башни и гарнизоны в Илоке и Сотине, расположенные примерно в 12 километрах от неё", - добавил он.

Важно, что археологи первоначально обнаружили сторожевую башню, а также около 10 других объектов, во время полевых исследований на востоке Хорватии в 2003, 2013 и 2020-2023 годах.

В 2020 году геомагнитная съёмка - неинвазивный метод, позволяющий картировать магнитные аномалии, чтобы "увидеть" подземные сооружения, - показала, что на этих участках, вероятно, находятся остатки сторожевых башен и небольших укреплений. Наконец, в 2024 году пробные раскопки в Мохово подтвердили это, а в апреле 2025 года там же были проведены более масштабные раскопки.

"Это первая систематически исследованная сторожевая башня на лимесе в Хорватии. До сих пор о них ничего не было известно, хотя предполагалось, что они существуют", - сказал Диздар.

Интересно, что сторожевая башня в Мохово имела размеры примерно 40 на 30 метров и была хорошо укреплена. Диздар пояснил:

"Она была защищена системой глубоких рвов и деревянным частоколом, а в центре находилось деревянное здание. Пересечение таких рвов со стороны атакующего было очень сложным и давало римским солдатам достаточно времени для более успешной обороны".

Отмечается, что башня прошла как минимум три этапа строительства, что говорит о необходимости ремонта и модернизации. В IV веке н. э. её, вероятно, заменили меньшим фортом с башней.

В тот период римской истории римляне, как правило, поддерживали торговлю с сарматами. Но с приходом германских племён на Дунай ситуация изменилась, и возникла необходимость в усилении защиты границ. В связи с этим, начиная с IV века, строились более крупные форты, а численность воинов увеличивалась.

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