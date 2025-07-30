Немецкая компания Mercedes-Benz заявила о резком падении полугодовой прибыли, которая сократилась более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет dpa.
Отмечается, что чистая прибыль немецкого автопроизводителя упала на 55,8%. С примерно 6,1 млрд евро до около 2,7 млрд евро. Основными факторами падения компания назвала пошлины, снижение объемов продаж, а также расходы по повышению эффективности.
В компании ожидают, что годовой доход группы упадет значительно ниже уровня прошлого года. Автопроизводитель также ожидает значительного снижения объемов продаж.
Доход за первое полугодие упал на 8,6% до примерно 66,4 млрд евро. В то же время операционная прибыль (EBIT) также резко снизилась примерно на 55% - с 7,9 млрд евро до 3,6 млрд евро.
С целью повышения прибыльности и продаж руководство компании в феврале объявило о программе сокращения расходов. План предусматривает сокращение производственных затрат на 10% по сравнению с текущим уровнем до 2027 года, оптимизацию затрат на материалы и дополнительное сокращение фиксированных расходов на 10%.
Кроме того, Mercedes-Benz достигла соглашения с рабочим советом по комплексному пакету мер, который также включает программу увольнения сотрудников косвенных подразделений, не работающих на производстве.
Немецкий автопром - последние новости
В июне продажи новых автомобилей в Европе упали больше всего за последние 10 месяцев. Тогда сообщалось, что крупнейшим источником снижения объемов продаж в июне стала Германия - крупнейший авторынок региона.
В мае концерн Mercedes-Benz Group AG объявил о переносе производства своего кроссовера GLC в США из-за пошлин президента США Дональда Трампа против других стран, из-за которых стоимость импортных моделей значительно увеличивается.