Компания объяснила это падение пошлинами, сокращением продаж и затратами на повышение эффективности.

Немецкая компания Mercedes-Benz заявила о резком падении полугодовой прибыли, которая сократилась более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет dpa.

Отмечается, что чистая прибыль немецкого автопроизводителя упала на 55,8%. С примерно 6,1 млрд евро до около 2,7 млрд евро. Основными факторами падения компания назвала пошлины, снижение объемов продаж, а также расходы по повышению эффективности.

В компании ожидают, что годовой доход группы упадет значительно ниже уровня прошлого года. Автопроизводитель также ожидает значительного снижения объемов продаж.

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Доход за первое полугодие упал на 8,6% до примерно 66,4 млрд евро. В то же время операционная прибыль (EBIT) также резко снизилась примерно на 55% - с 7,9 млрд евро до 3,6 млрд евро.

С целью повышения прибыльности и продаж руководство компании в феврале объявило о программе сокращения расходов. План предусматривает сокращение производственных затрат на 10% по сравнению с текущим уровнем до 2027 года, оптимизацию затрат на материалы и дополнительное сокращение фиксированных расходов на 10%.

Кроме того, Mercedes-Benz достигла соглашения с рабочим советом по комплексному пакету мер, который также включает программу увольнения сотрудников косвенных подразделений, не работающих на производстве.

Немецкий автопром - последние новости

В июне продажи новых автомобилей в Европе упали больше всего за последние 10 месяцев. Тогда сообщалось, что крупнейшим источником снижения объемов продаж в июне стала Германия - крупнейший авторынок региона.

В мае концерн Mercedes-Benz Group AG объявил о переносе производства своего кроссовера GLC в США из-за пошлин президента США Дональда Трампа против других стран, из-за которых стоимость импортных моделей значительно увеличивается.

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