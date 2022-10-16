На мост приходилось 75% поставок снаряжения захватчиков.

Разрушение Крымского моста сократило логистические возможности оккупантов на юге Украины на 75%.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Очень критическая ситуация у российских захватчиков со снаряжением, снабжением и логистикой, потому что действительно подтягивание резервов проходило оттуда, и почти 75% этих поставок шло именно через Крымский мост", - сказала она. Видео дня

Гуменюк отметила, что из-за плохой погоды оккупанты остановили даже паромы. Это делает невозможным сообщение в Керченском проливе.

"Они действительно страдают из-за недостатка оборудования, боекомплекта, военной техники...", - добавила Гуменюк.

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Крымский мост подвергся взрывам 8 октября. Тогда вследствие происшествия произошел обвал части дорожного полотна, повреждена и железнодорожная ветка, по которой Россия осуществляет переброску боеприпасов и топлива своим группировкам на юге Украины.

Советник главы МВД Вадим Денисенко, в свою очередь, отметил, что ремонт моста может занять у России от трех до пяти месяцев.

В подрыве Крымского моста Россия обвинила Украину и лично руководителя ГУР Кирилла Буданова. По версии ФСБ, взрывчатку якобы перевозили через Болгарию, Грузию и Армению под фиктивными документами.

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