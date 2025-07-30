Легендарный рок-музыкант вернулся на вечный покой в свой родной город.

В Бирмингеме состоялась церемония прощания с легендарным рок-музыкантом Оззи Осборном. Об этом сообщает Independent.

Хотя почти вся карьера Осборна прошла в США, родным для музыканта является английский промышленный город Бирмингем. Именно там его и решили похоронить. Проводить легендарного рокера в последний путь пришли тысячи его поклонников.

Городской совет Бирмингема заявил, что сделал все возможное, чтобы провести уважительно и безопасно публичную часть события. Непосредственно погребение решили провести приватно в узком семейном кругу.

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Катафалк с гробом Оззи Осборна двинулся по улице около 15 часов по Киеву. Чтобы увидеть процессию, некоторым фанатам пришлось вылезти на крыши автобусных остановок и на другие возвышающиеся над землей сооружения на маршруте.

Сам катафалк - это величественный черный автомобиль, украшенный цветочными композициями, в частности фиолетовыми цветами в форме креста. Фанаты Оззи также бросали ему на дорогу красные розы и подсолнухи.

Кортеж остановился возле моста и скамейки Black Sabbath, где образовался стихийный мемориал в честь Оззи. Там члены семьи Оззи возложили цветы и выразили благодарность фанатам, которые пришли отдать музыканту последнюю дань уважения.

Оззи еще в 2011 году сказал, что хочет, чтобы его похороны напоминали празднование, а не "фестиваль скуки". Поэтому "немного радости" в печальное событие привнесла приглашенная на церемонию группа Bostin Brass.

Оззи Осборн: что нужно знать

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Англия. На сегодня считается одной из самых известных фигур в мире хэви-метала.

Его музыкальная карьера началась в конце 1960-х, когда он стал вокалистом группы Black Sabbath, одного из пионеров жанра. С такими альбомами, как Paranoid и Master of Reality, Осборн и Black Sabbath заложили основы хэви-метала, сочетая тяжелые гитарные рифы с мрачной лирикой.

Из-за проблем с алкоголем и наркотиками Оззи был уволен из группы в 1979 году, что стало переломным моментом в его жизни. После этого Осборн начал сольную карьеру, которая принесла ему еще большую популярность. Его дебютный альбом Blizzard of Ozz (1980), записанный вместе с гитаристом Рэнди Роадсом, стал классикой, а песни вроде Crazy Train до сих пор являются гимнами металла.

Несмотря на личные трудности, включая наркотическую зависимость и скандалы, Осборн оставался влиятельной фигурой благодаря своим провокационным выступлениям и харизматичной личности. В 2000-х он также стал медийной звездой благодаря реалити-шоу The Osbournes, которое показало его семейную жизнь с женой Шэрон и детьми. До последних дней своей жизни Оззи продолжал выступать и записывать музыку, оставаясь иконой рок-культуры.

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