Яркий оранжевый цвет доступен только для профессиональной линейки.

В интернет слили цвета всех моделей нового iPhone 17 – базовых iPhone и iPhone Air, а также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro MAX.

Фотографии всех моделей опубликовал на своей странице в Х инсайдер Сонни Диксон.

"Первый взгляд на цветные макеты iPhone 17. Новый оранжевый цвет действительно выделяется в этом году — определённо смелое дополнение. Что думаете?", - написал он.

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Следует отметить, что оранжевый цвет доступен только для линейки Pro и Pro MAX. У базовой линейки цвета более приглушенные и сдержанные.

Ранее в сети уже показывали фото двух новых цветов базовой модели iPhone 17 - зеленый и фиолетовый. Похоже, компания отходит от традиции последних лет использовать мягкую прохладную гамму, чтобы сделать новые Айфоны более узнаваемым.

Зеленый цвет был и в версии iPhone 16, однако теперь оттенок теплее, тогда как фиолетовый цвет мы в последний раз видели в спецверсии iPhone 12.

iPhone 17 - новости

Ранее в сети появились фотографии тестировщика с iPhone 17 Pro,. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что это реальное устройство. Фотографии подтверждают слухи о новом дизайне iPhone: камера получит прямоугольный блок, а вспышка, микрофон и LiDAR будут выстроены вертикально с правой стороны.

Ранее издание MacRumors сообщало, что iPhone Pro (2025) получат сразу несколько ключевых новшеств по части камеры. Среди них – восьмикратный оптический зум, новое приложение "Камера" и еще одна кнопка на корпусе. А еще у iPhone впервые появятся три 48-мегапиксельных сенсора.

Презентация всех iPhone 17 ожидается в начале сентября. По свежей информации Bloomberg, 9 или 10 числа. Вместе с айфонами покажут новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods Pro 3.

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