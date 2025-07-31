Сообщают о попаданиях в нескольких районах.

Россияне утром 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после ночной атаки дронов. Последствия попадания есть в нескольких районах, повреждены дома.

Об угрозе применения баллистики было объявлено примерно в 4.30.

Впоследствии председатель Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что враг нанес ракетный удар по столице, под ударом была жилая застройка в Шевченковском и Святошинском районах.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения, без пострадавших.

"В результате атаки врага на столицу поврежден жилой дом в Святошинском районе. Экстренные службы направляются на место", - добавил мэр.

В сети публикуют фото последствий удара, на которых видно, что разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Впоследствии Ткаченко добавил, что в результате ракетного удара в Голосеевском районе горит дом, авто. В Святошинском районе и Соломенском попадания в жилые дома. В Шевченковском районе повреждены окна многоквартирного дома, сгорели автомобили.