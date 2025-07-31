Эта птица чрезвычайно вынослива и приспособлена к различным условиям.

Среди всех хищных птиц самым распространенным в мире является черный коршун. Он чрезвычайно вынослив, приспособлен к различным средам и известен своей способностью жить рядом с людьми. Раздвоенный хвост этой птицы позволяет ему часами парить в воздухе. О черном коршуне на страницах Forbes рассказал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

По словам биолога, существует три основные группы хищных птиц. Первая - дневные хищники, к которым относятся ястребы, орлы, змееяды, грифы и луни. Вторая - ночные хищники, куда относятся все виды сов. И третья - все виды соколов. Хотя соколы также активны днем, генетически они не связаны с ястребами или орлами и образуют отдельную линию.

Главный признак, который отличает хищных птиц среди других, - плотоядность и способность охотиться. Для этого у них есть острые когти, загнутый клюв, отличное зрение и мощная грудная мускулатура. В то же время эти признаки не обязательно свидетельствуют об общем происхождении. Например, соколы генетически ближе к певчим птицам, чем к орлам и ястребам.

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Самым распространенным среди хищных птиц является черный коршун. Вот его история.

Распространенность черного коршуна

Черный коршун чрезвычайно многочисленная, выносливая и приспособленная к различным условиям птица. В то время как многие хищные птицы редкие, скрытные или узкоспециализированные, черные коршуны успешно живут в самых разных средах обитания.

По оценкам их численность превышает 5 миллионов особей по всему миру - это самая большая популяция среди всех хищных птиц. Впрочем, в Северной и Южной Америке они не водятся. Ареал их распространения охватывает Европу, Азию, Африку и Австралию.

Черные коршуны относятся к семейству ястребиных (Accipitridae). Они населяют поля, болота, города, свалки, берега рек и рынки, ища мертвых животных, отходы и мелкую добычу.

Черные коршуны - искусные воры

Рацион черного коршуна - один из самых разнообразных среди всех хищных птиц. В нем - мертвые животные, грызуны, рыба, насекомые, рептилии. А еще они любят воровать то, что поймали другие птицы (это явление называется клептопаразитизм).

Ученые в исследовании 2008 года обнаружили, что черные коршуны на свалке в Риме питались на 75% похищенной пищей, которую они отбирали преимущественно у чаек, но также друг у друга. Особенно распространенным это было во время сезона размножения, когда количество птиц возрастало.

Социальное поведение

В отличие от многих хищных птиц, которые живут поодиночке или парами, черные коршуны очень социальны. Они образуют большие стаи, особенно на ночлежках, где отдыхают тысячами. Во время миграций формируют огромные стаи, что привлекает наблюдателей за птицами по всему миру.

Черный коршун - классный "охотник"

Черные коршуны имеют классические черты хищных птиц: острые загнутые когти, крючковатый клюв для разрывания мяса, острое зрение, длинные крылья и раздвоенный хвост, которые обеспечивают высокую маневренность и позволяют использовать термальные потоки для энергосберегающего полета.

Численность и распространенность делает черного коршуна ценным объектом исследований миграции и популяционной структуры в глобальном масштабе.

Есть ли различия в популяциях черного коршуна

В одном из исследований говорится, что миграционное поведение этой птицы отличается в зависимости от региона: популяции из Палеарктики (Северная Евразия) мигрируют на юг, а популяции в Индии и Австралии являются оседлыми.

Генетические исследования показали, что популяции из Европы, Северной Азии, Индии и Австралии имеют отличные гаплогруппы. Согласно исследованию Zootaxa (2024), индийские и австралийские коршуны разошлись еще в конце последнего ледникового периода и больше не имеют общих гаплотипов.

Африканские подвиды, в частности желтоклювый коршун, настолько отличаются генетически, что некоторые ученые считают их отдельным видом.

Как черный коршун выжил в человеческом мире

Большинство хищных птиц страдает от потери среды обитания, отравлений и преследований, но черный коршун сохраняет стабильную популяцию благодаря умению приспосабливаться к измененным людьми ландшафтам.

История успеха черного коршуна - это контраст с судьбой многих других хищных птиц, которые исчезают под давлением урбанизации.

Этот вид - не самый редкий, не самый величественный, но самый выносливый среди хищных птиц. В способности к выживанию, распространении по миру и численности ему нет равных.

Новости о других птицах-рекордсменах

Ранее УНИАН рассказывал, какая птица летает выше других. Речь идет о грифе Руппеля, или сипа пятнистого. Этот гриф является рекордсменом по самому высокому известному полету птицы. В частности был случай, когда он столкнулся с коммерческим самолетом над западной Африкой на высоте 11 тысяч метров, что выше крейсерской высоты большинства авиалайнеров.

Также мы писали о самой большой в мире птице - гигантском моа. По словам биолога Скота Треверса, самая большая птица в мире весила более 260 килограммов при росте 3-4 метра при вытянутой шее. Гигантский моа обитал в лесах Новой Зеландии, пока вся популяция не вымерла примерно в 1450-м году нашей эры.

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