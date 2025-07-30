Ник и Джуди должны раскрыть самое таинственное дело своей жизни, чтобы продолжать быть напарниками.

Вышел новый трейлер мультфильма "Зверополис 2", который выходит в кинотеатрах уже в ноябре. Но, похоже, у наших главных персонажей — Ника Уайлда и Джуди Хопс — не всё гладко, ведь их отправили на парную терапию.

Хотя стоит сразу же отметить, что это терапия именно для напарников, а не для любовных партнеров. Кроме того, это обязательное посещение по приказу шефа Бого. Оказывается, даже после того как в первом "Зверополисе" они вместе раскрыли дело о таинственном "озверении" животных, их партнёрство оказалось не таким прочным, как им казалось.

Как отмечает Джуди (Гиннифер Гудвин, "Почему женщины убивают") в одном из фрагментов трейлера, она и Ник (Джейсон Бейтман, "Несносные боссы") официально стали напарниками всего неделю назад. Но это может скоро закончиться — шеф угрожает их разлучить, если они не справятся с новым делом.

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Новое расследование связано с таинственной змеёй, прибывшей в Зверополис. Ник, как обычно, скептически настроен и замечает: "Змеи не появлялись в Зверополисе уже целую вечность". Однако, похоже, этот змей, которого озвучивает Куан Ке Хюи ("Все везде и сразу"), не так прост — он настаивает, что всего лишь хочет помочь своей семье.

К своим ролям также возвращаются Бонни Хант, Дон Лейк, Нейт Торранс, Дженни Слейт, Алан Тьюдик, Джош Даллас и другие. Режиссёром и сценаристом "Зверополиса 2" выступил Джаред Буш.

Зверополис 2 - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал о выходе первого тизер-трейлера мультфильма.

Чтобы раскрыть новое дело, напарники отправляются под прикрытием в неизведанные районы города. Пресс-служба Kinomania Film Distribution заявляет, что в украинский прокат анимационный фильм выйдет 27 ноября.

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