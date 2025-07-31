Проблемы есть со всеми транспортными компонентами - железнодорожной, автомобильной, воздушной и морской.

В Евросоюзе признали, что их железнодорожная сеть не способна обеспечить быструю переброску большого количества бронетехники в раз российского вторжения. Однако проблема на самом деле еще масштабнее, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

"Европа на самом деле имеет достаточно развитую гражданскую транспортную инфраструктуру, однако на ее пути иногда попадаются определенные "бутылочные горлышки", такие как мосты или тоннели, которые просто не приспособлены для перевозки тяжелой и не габаритной военной техники. К тому же существует много других мест, удары по которым дальнобойными средствами поражения, полностью парализуют соответствующие маршруты", - говорят аналитики.

Проблемы у европейцев не только с железнодорожным транспортом, но и с автомобильным. Теоретически боевую технику можно перебрасывать грузовиками с тралами. Но это медленный и дорогой способ, который потребует привлечения огромного количества грузовиков.

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Еще один теоретический способ быстрой переброски бронетехники на российский фронт - это перевозка военно-транспортными самолетами. Но и здесь у европейцев все "довольно печально", говорят аналитики. Больших самолетов, способных брать на борт танки, очень немного. На это способны лишь британские C-17 Globemaster III, которых в Европе всего 8 единиц, и украинские Ан-124 "Руслан", которых и того меньше. Возможно могли бы помочь американцы, но они, очевидно, будут вынуждены задействовать эти самолеты для переброски собственных сил.

Еще одним вариантом более-менее быстрого развертывания европейских сил на восточном фронте могли бы стать морские перевозки грузовыми судами, в частности десантными кораблями. Однако и такой способ является на самом деле достаточно медленным, говорят специалисты.

"Низкая скорость развертывания союзных сил из Западной Европы, например в странах Балтии, ставит их под большую угрозу и предоставит РФ значительное преимущество, благодаря чему быстрыми темпами они могут глубоко продвинуться на территорию стран НАТО. Поэтому сейчас Европе нужно не только массово вооружаться, как, например, делает Германия, но и развивать и модернизировать транспортную инфраструктуру", - отмечают в Defense Express.

Перспективы войны России против НАТО

Как писал УНИАН, в июле главнокомандующий войсками США и НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Китай и Россия, вероятно, планируют нанести одновременный удар по Тайваню и Европе. По его словам, это может произойти в 2027 году.

Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур выразил убеждение, что вторжение России в Европу является лишь вопросом времени. По его убеждению, Россия в ее нынешнем виде уже просто не может существовать в режиме мирного времени.

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