Потенциал для дальнейшего подорожания нефти уже фактически исчерпан.

Угрозы Дональда Трампа ввести санкции против стран-покупателей российских энергоносителей вызвали рост мировых цен на нефть. Как пишет Bloomberg, инвесторы боятся, что в случае отказа Индии от российской нефти спрос на черное золото от других поставщиков ощутимо возрастет. Но потенциал роста цен является ограниченным.

Так, цена на нефть West Texas Intermediate выросла на 1,7% до отметки в 70 долларов за баррель после двухдневного роста, который вывел цены из узкого диапазона в этом месяце.

Кроме перспективы сокращения поставок российской нефти на мировой рынок, цены на нефть растут из-за постепенного оживления американской экономики, которая начала оправляться от апрельского решения Трампа ввести дополнительные пошлины на весь импорт.

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Еще один фактор, который влияет на мировые нефтяные цены - это ожидания трейдеров относительно возможного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Стратег по сырьевым товарам в TD Securities Даниэль Гали отметил, что угроза вторичных санкций в отношении российской нефти поддержала цены на нефть WTI и Brent. Однако перспективы дальнейшего роста пока сомнительны.

В частности дальнейший рост нефтяных цен сдерживает новый отчет правительства США, который показал наибольший с начала года рост запасов нефти в американских хранилищах. Также выросли запасы дизельного топлива, которые ранее были на многолетнем минимуме.

Еще один фактор, который учитывают трейдеры - ожидания того, что страны ОПЕК+ договорятся о новом этапе значительного увеличения добычи сырой нефти.

"Мы продолжаем ожидать снижения цен после лета благодаря постоянному росту поставок со стороны ОПЕК+, а также нашим ожиданиям относительно более устойчивого, чем ожидалось, роста поставок в США после войны между Израилем и Ираном", - сказал Гали.

Трамп накажет партнеров России за покупку ее нефти

Как писал УНИАН, накануне Трамп сообщил, что решил сократить срок ультиматума, который он поставил Путину для окончания войны в Украине. Президент США решил не ждать 1 сентября, а дал Путину еще 10-12 дней от вчерашней даты.

Чуть позже Трамп сообщил, что вводит с 1 августа 25-процентную пошлину на индийские товары, которые импортируются в США. Он назвал это ответом на индийские торговые ограничения и предупредил, что отдельно будет начислена дополнительная пошлина, если Индия продолжит покупать российскую нефть.

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