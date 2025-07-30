Одним из затронутых землетрясением населённых пунктов оказался закрытый город Вилючинск - база российских атомных подводных лодок.

Землетрясение на Камчатке затронуло закрытый город, где базируются российские атомные подлодки, они могли получить повреждения. Об этом пишет OSINT-проект Frontelligence Insight.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от Авачинской бухты, где базируется Тихоокеанский флот РФ. Одним из затронутых землетрясением населённых пунктов оказался закрытый город Вилючинск - база российских атомных подводных лодок - субмарин типа "Борей" и атомных подлодок четвёртого поколения "Император Александр III" и "Красноярск".

Frontelligence Insight пишет, что в Авачинской бухте находятся несколько ключевых объектов российского подводного флота и военно-морской инфраструктуры:

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"Три из них выделяются: Северо-Восточный ремонтный центр, который обслуживает как дизельные, так и атомные подводные лодки; база подводных лодок "Рыбачий", где базируются подводные лодки Тихоокеанского флота, и специализированный причал для погрузки баллистических ракет на подводные лодки".

Масштабы ущерба военной инфраструктуре от землетрясения пока неясны, но возможны некоторые разрушения, полагает основатель Frontelligence Insight.

Землетрясение на Камчатке

У берегов Камчатки на Дальнем Востоке России произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами высотой 4 метра и стало причиной эвакуации по всему Тихому океану.

Тем временем Япония, объявила об эвакуации. Рабочие эвакуировали АЭС "Фукусима", где в том же 2011 году произошла радиоактивная катастрофа.

На Гавайях жителям прибрежных районов было рекомендовано подняться на возвышенности, на четвёртый этаж и выше, а Береговая охрана США приказала судам покинуть порты в связи с приближением цунами.

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