Спасатели и экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.

С вечера 30 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами. В городе раздавались взрывы, есть разрушения и пострадавшие.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям(ГСЧС) рассказали, что обломки одного из беспилотников упали возле гаражного кооператива. Это привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома.

"Несколько человек оказались заблокированными в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали. В другой части района обломки БпЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Четверо пострадавших передали медикам. Возгорание уже ликвидировано", -–говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным ГСЧС, было зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений Киева.

Обломки также повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и вызвали возгорание еще одного автомобиля.

Стоит отметить, что, по данным КГВА, по состоянию на 02:13 количество пострадавших в результате атаки на Киев уже возросло до шести.

Атака РФ по Украине

Этой ночью Россия в очередной раз терроризировала Украину дронами. В некоторых регионах атака продолжается до сих пор. В Киеве сообщалось о нескольких пострадавших, среди которых мать и ребенок.

Отметим, что известный в Украине специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов вечером 30 июля предупредил, что украинцы могут услышать новые звуки во время российских атак, ведь враг начал применять реактивные "Шахеды".

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