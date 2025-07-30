Американским экипажам надо привыкнуть к тому, что в них могут прилететь дроны.

В США попытались установить Minigun на танки Abrams для того, чтобы сбивать ударные дроны и такой подход может сработать.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский. "Пусть экспериментируют, если у них это получится, то надо нам импортировать. В любых историях, когда, на первый взгляд, выглядит не совсем понятно, что западные партнеры делают, например, в плане антидроновой защиты, то в случае с американцами - у них очень интересная философия", - сказал Киричевский.

Эксперт пояснил, что философия США заключается в том, чтобы не адаптировать танк для борьбы с дронами, а подготовить экипаж к тому, что беспилотники могут прилететь.

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"То, что происходило с Abrams на поле боя в Украине могло сформировать определенную фрустрацию у самих американских военных. Тем более, что россияне обнародовали различные соответствующие кадры. Чтобы преодолеть эту фрустрацию, что даже настолько защищенный танк, как Abrams и даже на него пришлось варить Контакт-1 (комплекс защиты, - УНИАН), потом мангал и это все не помогло - надо эту фрустрацию преодолевать", - добавил Киричевский.

Эксперт отметил, что подобные эксперименты надо делать. Поскольку несмотря на то, что дроны доминируют на линии фронта, танки не теряют своей важности.

"Это формула меч против щита. Соответственно, надо затачивать не только меч, но и укреплять щит. Поэтому пусть экспериментируют. Если у них получится - возможно эти Minigun обменять на дроны и поставить на все, что у нас ездит было бы неплохо. Потому что одной радиоэлектронной борьбой мы ничего не вытянем, все наши транспортные средства не защитим. А Minigun все же это классика", - пояснил Киричевский.

Отношение к БПЛА на западе: важные новости

Накануне журналисты The New York Times пришли к выводу, что США беззащитны перед войной беспилотников. Об этом свидетельствуют результаты учений Вашингтона на Аляске, где они испытали свои разработки. В частности США отстает от России и Китая в производстве дронов, подготовке солдат к их использованию и разработке систем защиты от них.

Между тем Forbes пишет, что США разработали собственный аналог "Шахеда" - LUCAS. Впрочем, как отмечают журналисты, Вашингтону будет трудно конкурировать в этой сфере с Россией, которая значительно увеличила темпы и масштабы производства своих беспилотников

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