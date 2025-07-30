Российские оккупационные войска начали использовать во время атак по Украине новые дроны. Речь идет о реактивных "Шахедах".
Об этом сообщил в Телеграм-канале специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, теперь украинцы могут услышать новый звук.
"Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук – звук реактивного "Шахеда". Пока не массово, но уже второй день подряд", – написал он.
По словам "Флеша", реактивные "Шахеды" стали ответом российских оккупантов на успех украинских зенитных дронов.
"Насколько их будет много в ближайшие месяцы, пока информации нет", – констатировал Бескрестнов.
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Ранее "Флеш" рассказывал, что в российских "Шахедах" обнаружили жидкость, похожую на напалм. Он отметил, что она разливается и горит даже в песке.
"То есть – это направленный террор. Потому что когда город атакуется таким типом боевой части, которая заставляет гореть все вокруг и которую невозможно потушить, ну, знаете – у нас не джунгли Вьетнама. У нас города-миллионники. И они это применяют против мирного населения", – подчеркивал он.