Премьера фильма запланировала на ноябрь 2025 года.

Кинокомпания A24 показала трейлер романтической фэнтези-комедии "Вечность" (Eternity), главную роль в которой исполнила Элизабет Олсен, наиболее известная по роли Алой ведьмы в фильмах и сериалах киновселенной Marvel.

По сюжету фильма, после смерти у каждого человека есть одна неделя, чтобы выбрать, где провести вечность. Для Джоан, Ларри и Люка этот вопрос оказался действительно сложным, ведь девушка должна выбрать между своей первой любовью – парнем, который погиб на войне, и мужчиной, с которым она построила свою жизнь.

Двух романтических партнеров героини Олсен сыграли Майлз Теллер ("Фантастическая четверка", "Топ Ган: Мэверик", "Ущелье") и Каллум Тернер ("Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", "Эмма", сериал "Повелители воздуха").

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Режиссером фильма выступил Дэвид Фрейне, который до этого снял боди-хоррор "Третья волна зомби" и романтическую комедию "Свидание с Эмбер".

Впервые зрители увидят "Вечность" на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года.

Тем временем, премьера фильма в кинотеатрах запланировала на ноябрь 2025 года. Точная дата будет объявлена позже.

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