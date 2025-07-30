Прихода ранней осени ожидать не стоит. Пока все свидетельствует, что ближайшие недели будут достаточно теплыми. Об этом в интервью "24 каналу" рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Так, на вопрос, стоит ли ожидать прихода ранней осени, она высказалась скептически.
"Вряд ли. Видим, что у нас такой достаточно высокий температурный фон сохраняется, особенно в юго-восточных областях. Даже не знаю, наступит ли она в те сроки, что обычно наступает для тех областей", - сказала Птуха.
Как пояснила специалист, метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней подряд сохраняется на уровне ниже +15 градусов. Пока нет признаков, что это произойдет в ближайшее время, говорит Птуха.
"Когда именно придет метеорологическая осень, - сложно сказать, потому что процессы могут быть разные. Может быть затекание холода, а может продолжаться жара", - добавила она.
Погода в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, в августе в Украине среднемесячная температура ожидается в пределах от +20 до +26 градусов, что даже немного выше нормы. Впрочем, в западных областях будет на несколько градусов прохладнее.
Также мы рассказывали, что последний день июля будет довольно теплым. В большинстве областей ожидаются температуры на уровне от +22° до +29° градусов, а на юго-востоке будет даже горячее.