На прохождение проверки дается 90 дней, иначе аккаунт будет удален.

Пользователям Spotify в Великобритании теперь придется подтверждать свой возраст, чтобы получить доступ к определенному контенту на музыкальной платформе, пишет The Telegraph.

Такое решение в стране принято на фоне споров вокруг Закона о безопасности в Интернете.

"Вы не можете пользоваться Spotify, если не соответствуете минимальным возрастным требованиям для рынка, на котором находитесь", - говорится в сообщении на странице веб-сайта Spotify.

Видео дня

Если пользователь не пройдет проверку возраста в течение 90 дней, тогда Spotify угрожает удалить его аккаунт. Сейчас музыкальный стриминговый сервис имеет почти 700 миллионов пользователей.

Издание указывает, что такие ограничения имеют целью заблокировать доступ подростков и детей к музыке и видео с нецензурным содержанием.

"Если вы не можете подтвердить, что вы достаточно взрослые для пользования Spotify, ваша учетная запись будет деактивирована и в конце концов удалена", - говорится в заявлении на сайте музыкальной платформы.

В среду, 30 июля, пользователи начали сообщать о появлении нового всплывающего окна в сервисе потокового воспроизведения музыки. В сообщении их просят подтвердить свой возраст с помощью Yoti. Указывается, что это приложение для смартфонов, использующее технологию сканирования лица для оценки возраста человека.

Если во время проверки лицо признают несовершеннолетним, тогда такому человеку нужно пройти дополнительный контроль.

При этом, в Spotify отметили, что пользователь может и отказаться от прохождения проверки, но в таком случае ему будет заблокирован доступ к видео для лиц старше 18 лет.

Хотя платформа предназначена для пользователей в возрасте от 13 лет, но сервис содержит песни и музыкальные видео, предназначенные для взрослых слушателей.

С прошлой пятницы после введения новых правил в соответствии с Законом о безопасности в Интернете, технологические компании должны подтверждать возраст пользователей, которые пытаются получить доступ к медиа, предназначенных для взрослых. Если сайт не будет блокировать вредные публикации для детей, он может получить штраф в размере до 10 % от своего оборота.

Введение проверки возраста вызвало негативную реакцию на цифровые правила Великобритании. Издание указало, что петиция с требованием отменить Закон о безопасности в Интернете набрала 420 000 подписей.

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