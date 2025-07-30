Курс гривни к евро установлен на уровне 48,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 31 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,15 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,73/41,76 грн/долл., а евро - 48,12/48,14 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 30 июля вырос на 3 копейки и составлял 41,95 гривни за доллар, а курс евро снизился сразу на 45 копеек и составлял 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

В обновленном макроэкономическом прогнозе инвесткомпании Dragon Capital указано, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни за доллар до конца 2025 года. В случае продолжения активных боевых действий в 2026 году американская валюта может подорожать до 46 гривень за доллар.

При этом в условиях "устойчивого перемирия" аналитики считают, что НБУ будет держать гривну стабильной по отношению к доллару на уровне около 44 гривни за доллар.

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