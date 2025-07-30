Белый дом поддерживает инициативу, и законопроект могут включить в оборонный бюджет уже в этом году.

Республиканская партия США разработала механизм, как вооружить Украину американским оружием за европейские деньги. По данным издания The Wall Street Journal, два ведущих сенатора изложили план, позволяющий союзникам финансировать поставки оружия и военной техники Киеву.

Отмечается, что они следуют предложению американского лидера Дональда Трампа собрать миллиарды долларов в год на военные действия.

Закон, предложенный сенаторами Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) и Джимом Ришем (республиканец от штата Айдахо), представляет собой наиболее подробное на сегодняшний день описание того, как Трамп мог бы реализовать свой новый план по снабжению Киева европейскими фондами.

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Важно, что Уикер возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам, а Риш - сенатский Комитет по иностранным делам, что придает законопроекту вес на Капитолийском холме.

Отмечается, что их законопроект предусматривает создание фонда в Министерстве финансов США для приема средств от союзников. Министр обороны мог бы затем использовать этот фонд для оплаты услуг подрядчиков, пополняющих американские арсеналы, чтобы Пентагон мог продолжать поставлять вооружения в Украину, не подрывая при этом боеготовность США. По словам помощников республиканцев, они рассчитывают на создание источника финансирования в размере от 5 до 8 миллиардов долларов в год, а вероятными донорами являются Германия и Великобритания.

Уикер заявил, что этом закон предоставляет Трампу и союзникам Америки по Организации Североатлантического договора дополнительную возможность ускорить доставку военной помощи Украине, используя имеющиеся американские запасы. Он пояснил:

"Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО".

По словам Риша, это будет чёткий сигнал президенту РФ Владимиру Путину о том, что "его отказ от добросовестных переговоров повлечёт за собой последствия".

Важно, что Уикер обсудил законопроект с Белым домом, который, по словам помощников, в целом положительно воспринял эту идею. Планируется, что он будет принят позднее в этом году в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике.

Помощь Украине от США

США предоставили Украине почти 66 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности с момента российского вторжения в 2022 году. Однако в Конгрессе, возглавляемом республиканцами, практически нет желания или импульса для одобрения нового пакета помощи.

Конгрессу не нужно действовать, чтобы Трамп воспользовался президентским разрешением на сокращение вооружений для поставок иностранным партнерам американского оружия из запасов Пентагона. Это рассматривается как оптимальный инструмент для предоставления Украине немедленной военной помощи, поскольку оно использует имеющиеся американские запасы, а не ждет нового производства, но сопряжено с риском подрыва военной готовности США. Остается около 3,85 миллиарда долларов ранее разрешенного сокращения.

Трамп пока не воспользовался этим разрешением на сокращение вооружений для отправки новых пакетов вооружений в Украину. Однако его администрация продолжила поставки ранее одобренных пакетов вооружений, запланированных при прежней администрации Байдена.

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