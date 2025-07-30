Сейчас нет стабильного антициклона, который бы привел на нашу территорию погоду без осадков, сообщила представительница Укргидрометцентра.

Пока нет признаков, что дожди по всей Украине прекратятся, все равно будут регионы с осадками. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 каналу.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать погоды без осадков по всей территории Украины, она подчеркнула, что везде дожди не прекратятся.

"Все равно есть отдельные регионы, где они могут быть. Например, 2 августа на северо-востоке немножечко еще могут быть отдельные осадки. Пока да, кое-где осадки еще могут оставаться. Нет еще стабильного антициклона, чтобы влиял на нашу территорию", - пояснила она.

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Что касается юга Украины, где, наоборот, сейчас сильная жара и засуха, то Птуха лишь подтвердила, что там количество осадков действительно ограничено, мол, если и будут дожди, то лишь "достаточно локальные".

"Единственное, что, возможно, 30 августа в отдельных районах локально, точечно могут пройти небольшие дожди. Однако все равно немного. Пока что по югу эффективных таких осадков не предвидится. До 3 августа их пока не видно. Только достаточно локальные", - отметила синоптик.

Сильные дожди в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 30 июля Киев затопило из-за мощного ливня. Горожане сообщали о многочисленных подтоплениях на отдельных улицах из-за неспособности дождевой канализации справиться с большим объемом воды. Как видно из опубликованных в сети кадров, местами улицы превратились в реки. В соцсетях шутили, что пора пересаживаться на лодки.

А накануне затопило Житомир: после ливней люди плавали посреди улиц и даже заметили стаи рыб. В низменных районах города было затруднено движение транспорта, а некоторые улицы напоминали озера, и там можно было плавать. На видео, которое снимали очевидцы, видно, что вода стояла на центральных улицах, а автомобили ехали по затопленной проезжей части. Вода при этом поднялась почти выше колес. Из-за потопа останавливали движение общественного транспорта, в частности, троллейбусов.

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