Последствия ядерной катастрофы выходят далеко за рамки одного взрыва.

Ядерная война и ее потенциальные последствия волнуют ученых. Ее последствия растянутся на десятилетия.

Издание gizmodo пишет, что в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, ученые из Университета штата Пенсильвания изучили, как ядерная война может нарушить продовольственную безопасность во всем мире, сосредоточившись на глобальном производстве кукурузы. В самом худшем случае ядерное оружие нанесет ущерб атмосфере, постепенно сокращая ежегодное производство кукурузы на 87%.

Для моделирования авторы изучили 38 572 места для выращивания кукурузы в шести различных сценариях ядерной войны с возрастающей степенью тяжести. Моделирование проводилось в условиях ядерной зимы. Во время ядерной зимы черный углерод от пожаров, вызванных ядерными взрывами, заполнит небо, загораживая солнечный свет. По мнению ученых, падение температуры может продлиться более 10 лет. Этого достаточно, чтобы уничтожить сельскохозяйственные системы по всему миру.

Видео дня

Помимо черного углерода, авторы изучили потенциальное воздействие ультрафиолетового излучения на растения. Озон Земли обычно блокирует его, но в результате ядерной войны защитный слой ослабнет. Поскольку УФ-излучение вызывает повреждение ДНК и препятствует фотосинтезу растений, ученые смоделировали, как его чрезмерное воздействие может повлиять на систему "почва-растение-атмосфера".

Результаты оказались тревожными. Во-первых, при "наилучшем сценарии" - региональной ядерной войне - в атмосферу будет выброшено достаточно сажи, чтобы снизить годовое производство кукурузы на 7%. С другой стороны, глобальная война приведет к выбросу в атмосферу 165 миллионов тонн сажи, что приведет к сокращению мирового производства кукурузы на 80%.

При этом радиационный ущерб "достигнет своего пика на 8 и 9 годы" после первого взрыва бомбы, что приведет к дополнительному снижению урожайности кукурузы на 7%.

Ранее УНИАН писал, где переждать ядерную зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: