Отмечается, что пошлины являются ответом "на необычные и чрезвычайные действия правительства Бразилии, наносящие ущерб американским компаниям".

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 40% для Бразилии, доведя общий размер тарифа до 50%. Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 40%-ных пошлин на товары из Бразилии, в результате чего общий размер пошлин увеличился до 50% в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - сказано в заявлении.

Отмечается, что пошлины являются ответом "на необычные и чрезвычайные действия правительства Бразилии, наносящие ущерб американским компаниям, праву на свободу слова граждан США, внешней политике США и экономике США".

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"В указе установлено, что политически мотивированные преследования, запугивания, притеснения, цензура и судебное преследование бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и тысяч его сторонников со стороны правительства Бразилии являются серьезными нарушениями прав человека, которые подрывают верховенство закона в Бразилии, - добавили в Белом доме.

Там подчеркнули, что Трамп "последовательно подтверждал свою приверженность защите национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов от иностранных угроз".

Пошлины Трампа

Трамп заявил, что с 1 августа введет пошлины в размере 25% для Индии. Он отметил, что добавит дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России.

Он сообщил, что пошлины в Индии "одни из самых высоких в мире, и у них самые жесткие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран".

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