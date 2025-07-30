Министр обороны Украины не исключает возможности вместе с партнерами создать цепи обмена оружием.

Во время войны не может происходить экспорт вооружений, изготовленных украинскими частными производителями, заявил в интервью украинской службе BBC News новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Экспорт оружия - это политическое решение, всегда и в любой стране. Во время войны, если у нашего защитника на передовой недостаточно того или иного оружия, невозможно его экспортировать, пока мы не наполним наши вооруженные силы на 100 плюс процентов. Если есть избыток производства - мы должны находить средства, как профинансировать оружие и отдать нашим вооруженным силам", - считает министр.

Издание указывает, что некоторые производители оружия в Украине поддерживают решение об экспорте вооружения, мотивируя это тем, что государство не закупает у них тот объем оружия, который они производят. В то же время, им нужны средства, чтобы производить больше оружия и делать его лучше.

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Шмыгаль заверил, что украинская власть ищет дополнительные средства, чтобы "заказать все, что в государстве может производиться".

"Но в условиях войны прямой экспорт представить невозможно... Могут быть партнерские проекты, когда часть остается на складах партнеров. Возможно образовывать с партнерами прочные цепи обмена оружием. Но не прямой экспорт", - высказал мнение министр обороны.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Шмыгаль намекнул, что Украина очень близка к производству собственной баллистики. Однако, он добавил, что это пока вся информация, которую он может предоставить. Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский тоже заявил, что Украина будет иметь собственные баллистические ракеты.

Также мы писали, что Шмыгаль поделился, что на 2026 год Украине надо не менее 120 млрд долларов на оборону. Он добавил, что продолжается работа с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. В частности, добавил Шмыгаль, уже идут предметные переговоры с членами ЕС и НАТО.

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