Он отметил, что в соответствии с обновленным изданием программы БОВП, продолжительность курса теперь - 51 сутки.

Необходимо соблюдать требования безопасности на полигонах и в учебных центрах, по которым россияне регулярно наносят удары, поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Об этом на своей странице в Facebook отметил Александр Сырский, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Говоря о ежемесячном совещании по вопросам подготовки, он напомнил, что в соответствии с обновленным изданием программы базовой общевойсковой подготовки, продолжительность курса БОВП (базовой общевойсковой подготовки) теперь - 51 сутки.

"Добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях", - отметил Сырский.

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Кроме того, обновлена была программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части.

"Отдельно отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - подчеркнул Главнокомандующий.

Среди прочего, во время совещания было обсуждено состояние подготовки инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения наших инструкторов на территории стран-партнеров. Сырский написал:

"Продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов, в чем Вооруженным силам способствует благотворительный фонд "Вернись живым". Это пример партнерства гражданского общества и армии, который следует развивать и масштабировать. Таким образом профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки - БпЛА, РНК и РЭБ".

Удары РФ по полигонам

Как сообщал УНИАН, 29 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Сообщалось о трех погибших и 18 раненых военнослужащих по состоянию на 21:30.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента была создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ. Назначено служебное расследование.

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