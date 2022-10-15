Возле Крыма маневрируют три ракетоносителя с двенадцатью "Калибрами" на борту.

В прибрежной зоне Черного моря из-за шторма усиливается минная опасность.

Об этом речь идет в сводке оперативного командования "Юг".

"В Черном море умеренно штормит, что может создавать предпосылки к усилению минной опасности в прибрежной зоне", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что 11 боевых кораблей вражеского флота маневрируют вблизи побережья оккупированного Крыма, среди них два больших десантных корабля и три ракетоносителя с 12-ю "Калибрами".

Зерновые коридоры работают в соответствии с графиками и обеспеченных гарантий на международном уровне.

Ситуация в Черном море

Ранее в ОК "Юг" сообщали, что вблизи крымского побережья маневрируют шесть боевых кораблей россиян, тем временем море продолжает штормить, что может вызвать самовольную детонацию мин.

"В Черном море корабельная группировка врага вновь уменьшена вдвое. Общее количество – 6 боевых кораблей маневрируют вблизи побережья Крыма. 2 надводных ракетоносителя наготове с 16-ю "Калибрами" на бортах. Море продолжает штормить, а это может вызвать самовольную детонацию мин и других взрывоопасных сюрпризов темной воды", - говорилось в сообщении.

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