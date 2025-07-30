Этот десерт готовили еще в 1949 году, и называется он "Мороженое бедняка".

Приготовить мороженое в домашних условиях действительно достаточно просто, и для этого не требуется специальное оборудование или какие-то особые продукты. Издание Parade опубликовало рецепт невероятно простого, дешевого и быстрого десерта.

Отмечается, что этим методом приготовления мороженого недавно поделились в TikTok популярный контентмейкер и автор книги "Выпечка прошлых лет" Б.Дилан Холлис. По его словам, этот десерт готовили еще в 1949 году, и называется он "Мороженое бедняка".

Ингредиенты для мороженого

- 1 банка сгущенного молока без сахара;

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- 1,5 стакана сахарной пудры;

- ванильный экстракт.

Как приготовить "мороженое бедняка"

- Заранее поставьте банку со сгущенкой и миску в холодильник на ночь, чтобы они хорошо охладились.

- Утром вылейте молоко в охлажденную миску, добавьте 1,5 стакана сахарной пудры и немного ванильного экстракта.

- Взбейте все миксером до густой пены - смесь должна напоминать безе или маршмеллоу-крем.

- Заморозьте смесь на 1 час.

- Затем снова взбейте, чтобы она стала более воздушной. Получится очень мягкое мороженое. Его можно есть уже на этом этапе или же поставить в морозилку, чтобы продукт стал более густым.

Советы, как сделать "мороженое бедняка" более вкусным

- Оставьте его в морозилке подольше - благодаря этому текстура станет лучше.

- Добавьте щепотку соли. Это очень сладкий десерт, поэтому соль немного уравновесит вкус.

- Попробуйте топинги. Само мороженое имеет мягкий вкус, поэтому добавьте шоколадный сироп, ягоды, печенье и тому подобное.

- Вместо пудры можно использовать обычный сахар. Получается менее сладко и без "пудрового" привкуса. Вводите сахар постепенно, все время взбивая.

- Взбивайте долго. Чтобы получилась хорошая текстура, надо вбить в смесь максимум воздуха. Масса должна почти утроиться в объеме и стать как безе.

Ранее мы рассказывали, как приготовить мороженое всего из 2 ингредиентов. Британская блогерша Саманта Доннелли поделилась простым рецептом. По ее словам, этот десерт довольно легко приготовить самостоятельно, и оно отлично подходит для перекуса в жаркую погоду. Для того, чтобы сделать дома это мороженое, достаточно иметь под рукой одну банку сгущенного молока и одну банку двойных сливок.

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