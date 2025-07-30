Новая функция позволяет искать публикацию во всех каналах, но установлены определенные ограничения.

В бета-версии Telegram для Android появилась новая функция. Теперь можно осуществлять поиск публикаций во всех каналах, сообщается в Telegram-канале Код Дурова.

Однако, как указывается, эта возможность пока доступна только для Premium-подписчиков. Также установлены и определенные лимиты, а именно активным пользователям разрешается за сутки выполнять не более двух поисковых запросов.

Если пользователь хочет продолжать пользоваться этой услугой более двух раз, он должен за нее заплатить, а именно, 10 звезд. Однако, пока остается непонятным, после оплаты пользователь сможет безлимитно пользоваться глобальным поиском в течение 24 часов или разрешается выполнить только один дополнительный поисковый запрос.

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До введения этой функции, пользователи в Telegram могли найти публикацию только в тех каналах, на которые они подписаны.

Как приобрести звезды?

Звезды в Telegram являются внутренней валютой мессенджера, с помощью которой можно оплачивать цифровые товары и услуги. Покупать звезды надо непосредственно в мессенджере. Примечательно, что Telegram не позволяет официально конвертировать звезды в валюту.

Новые функции в Telegram

Ранее УНИАН сообщал, что в Telegram появится новый вид рекламы в виде баннеров, которые можно будет увидеть поверх видеороликов. Текстовый баннер будет отображаться через пять секунд после начала просмотра видеоролика. Рекламодатели смогут могут заказать текстовый баннер для подписчиков конкретных каналов.

Также мы писали, что у пользователей с Premium-подпиской с июля появилась возможность создавать интерактивные списки задач в любом чате. Благодаря этой функции они могут совместно отслеживать различные задачи и координировать работу команд. Человек может создать собственный список и отправить его в группы или сохранить для себя.

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