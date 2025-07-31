В перечень попал и легендарный украинский самолет "Мрия", уничтоженный оккупантами в начале полномасштабной войны.

Когда речь заходит о военной авиации, на ум приходят не только истребители. Среди них есть бомбардировщики, а также гигантские грузовые самолеты.

Иногда эти монструозные легенды вполне могут изменить ход битвы за считанные минуты и заставить пилотов и солдат переосмыслить свою тактику, пишет Wion. Ресурс назвал пять самых грозных самолетов мира, которые не являются истребителями.

Туполев Ту-22

Ту-22 был первым сверхзвуковым бомбардировщиком Советского Союза. Этот самолет поступил на вооружение в 1960-х годах. Он может нести до 12 000 кг бомб или массивных крылатых ракет и способен лететь со скоростью более 1500 км/ч.

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Отдельно стоит отметить, что самолеты Ту-22М3, которые являются "потомком" Ту-22, есть на вооружении современной России. И Москва активно использует их в войне против Украины.

Lockheed AC-130 Gunship

Борт AC-130 Военно-воздушных сил США – оснащен 105-мм гаубицей, 40-мм пушкой и 25-мм пушкой Гатлинга. Он может часами наносить точные удары по наземным целям, пишут авторы.

Boeing B-52 Stratofortress

Легендарный самолет B-52 – это классический тяжелый бомбардировщик. Он состоит на вооружении уже более 60 лет.

Борт может нести до 31 тонны бомб и ракет. Он также отличился во время различных войн – от Вьетнама до Ирака. Например, во время операции под названием "Linebacker II", которая стала самой масштабной воздушной операцией после завершения Второй мировой войны, более 100 самолетов B-52 сбросили за 12 дней бомбы, общий тоннаж которых был близок к 20 тысячам.

Антонов Ан-225 Мрия, грузовой гигант

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" был разработан для перевозки ракет, танков и даже других самолетов. Хотя он не имел оружия для атаки, но мог играть очень важную роль в военном снабжении. Этот легендарный самолет мог перевозить 250-тонный груз к отдаленным базам.

Его размеры позволяли выполнять невозможные операции. Отметим, что легендарный борт был уничтожен российскими оккупационными войсками в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.

Произошло это в аэропорту Гостомеля, где борт находился на ремонте.

Ju-87

Ju-87 был не истребителем, а пикирующим бомбардировщиком. Во время Второй мировой войны перед сбросом бомб он использовал сирену для запугивания войск противника.

"Специальная технология позволяла ему атаковать ночью и скрываться от радаров, что сделало его одним из самых эффективных психологических средств в истории", – добавляют авторы.

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 самых опасных американских бомбардировщиков, которые больше не в строю.

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