Республиканцам интересно, есть ли у Китая и Индии тот же иммунитет к санкциям, которым хвастается Кремль.

В России заявили, что имеют "иммунитет" к западным санкциям. Однако это касается только старых ограничений, а новые санкции от Дональда Трампа будут значительно более эффективными. Об этом на платформе Х заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из ближайших соратников президента США.

"Россия, вы правы относительно санкций. Вам удалось от них уклониться и вы научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину", - написал он.

Грэм в частности посоветовал российскому руководству спросить у этих стран, есть ли у них "такое же легкомысленное отношение" к американским санкциям, какое есть у Кремля.

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Трамп угрожает России новыми санкциями

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп сообщил, что он решил сократить ранее установленный дедлайн для окончания войны в Украине - с 50 дней в целом до 10 дней, начиная со вчерашней даты. Если Москва не прекратит свою агрессию, США введут новые санкции против России и ее ключевых торговых партнеров.

В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика уже имеет "иммунитет" к западным санкциям.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан в этом отношении", - сказал он.

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